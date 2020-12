Eventi Augusta, inedito quartetto di sassofoni per una scaletta da Piazzolla a Morricone. Diretta streaming alle ore 19 di

AUGUSTA – Un inedito quartetto di sassofoni si esibirà in diretta streaming questo lunedì 28 dicembre dalle ore 19. La formazione è composta dai sortinesi Cesare Marino al sax soprano e Adriana Silluzio al sax alto, dal siracusano Mattia Mazzola al sax tenore e dall’augustano Simone Nicotra al sax baritono.

Tutti i musicisti si sono formati nel territorio siciliano sotto la guida del maestro Gianfranco Brundo. Nicotra, in particolare, è conosciuto in città nella qualità di presidente della banda musicale, il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”.

Scopo principale del quartetto è quello di far conoscere il sassofono nella sua veste meno conosciuta, quella classica. Non a caso, il programma odierno spazierà da arrangiamenti di Ennio Morricone a musiche di Astor Piazzolla. Nel corso del concerto, saranno eseguiti alcuni dei temi più importanti che hanno caratterizzato il cinema mondiale nel secolo scorso.

“Il Quartetto – ci fanno sapere i musicisti – ha subito accolto l’invito dell’amministrazione comunale e dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, approfittando di questa occasione per promuovere la cultura in un periodo storico così complicato“. L’evento è stato infatti inserito nel cartellone comunale di eventi “Natale 2.0 – La tradizione sul web“, promosso dal Comune di Augusta con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e il contributo dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

Il concerto si svolgerà nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, messa a disposizione dal presidente Mimmo Di Franco, ma a porte chiuse per esigenze dettate dalle misure governative di contenimento sanitario del Covid-19 e, come da programma aggiornato, verrà trasmesso in diretta streaming dalle ore 19 sui canali de La Gazzetta Augustana.it, sia sul sito Web (sezione Diretta streaming) che sulla pagina Facebook.