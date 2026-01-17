Primo piano Augusta, intensificati controlli anti-furto: denunciato 35enne con kit da scasso di

AUGUSTA – Controlli straordinari ad “alto impatto” nel territorio cittadino, con uno dei focus mirato sulla prevenzione dei furti in abitazione, in particolare nel centro storico, dove nelle ultime settimane erano giunte segnalazioni da parte dei residenti.

Nel corso delle attività di perquisizioni domiciliari, svolte congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Capitaneria di porto (vedi collage di copertina, a sinistra), un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché trovato in possesso di un vero e proprio “kit da effrazione” (vedi collage di copertina, a destra). L’uomo aveva con sé chiavi alterate e grimaldelli, strumenti ritenuti idonei allo scasso, oltre a una vecchia uniforme della Marina militare di cui non avrebbe saputo giustificare la disponibilità.

Le forze dell’ordine hanno intensificato posti di controllo e perquisizioni proprio per intercettare comportamenti sospetti e ridurre il rischio di reati predatori. Nel complesso del servizio straordinario svolto ad Augusta, sono state identificate 361 persone e controllati 145 veicoli, a conferma di un dispositivo di sicurezza rafforzato che, secondo quanto annunciato dalla Questura di Siracusa, verrà ripetuto nei prossimi giorni sia nel centro urbano sia nelle zone periferiche.

L’obiettivo dichiarato, come si legge nel comunicato della Questura, resta quello di “innalzare il livello di sicurezza percepita” e dare una risposta concreta alle istanze dei residenti, contrastando sul nascere fenomeni di microcriminalità e degrado urbano.