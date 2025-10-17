Primo piano Augusta, interruzione programmata di energia elettrica per l’intero territorio a novembre di

AUGUSTA – È stato diramato un avviso di interruzione di energia elettrica nell’intero territorio comunale di Augusta e in quello della contigua Villasmundo (frazione di Melilli) per tre notti nel mese di novembre, in cui il gestore della rete nazionale E-distribuzione ha disposto lavori sugli impianti.

Il blackout programmato interesserà le notti di novembre tra lunedì 3 e martedì 4, tra martedì 4 e mercoledì 5, e tra mercoledì 5 e giovedì 6, dalla mezzanotte alle ore 6 del mattino.

Come nel precedente dello scorso aprile, allora per due notti, abitazioni e strade dell’intero territorio comunale resteranno al buio nella fascia oraria indicata. In quell’occasione, è stato sottolineato di non utilizzare gli ascensori nelle ore previste, anche se l’energia elettrica dovesse riattivarsi.