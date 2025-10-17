Primo piano Augusta, aggiudicato il servizio legale di supporto all’Avvocatura comunale di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha formalizzato, con determina del 15 ottobre, l’aggiudicazione definitiva del servizio legale di supporto all’Avvocatura comunale per la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, a seguito della procedura con Richiesta di offerta (Rdo) sulla piattaforma telematica Asmecomm.

L’incarico è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) formato dagli avvocati ragusani Riccardo Schininà (mandatario), Angelo Frediani e Francesco Androne, risultato primo classificato nella selezione condotta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ha infatti presentato la migliore offerta pari a 18mila 235 euro annui (Iva al 22 per cento inclusa) e il relativo disciplinare d’incarico sarà sottoscritto nei prossimi giorni, dopo l’autorizzazione formale dell’Avvocatura comunale, che curerà gli adempimenti conseguenti.

La procedura ha di fatto rinnovato, in continuità con l’affidamento già ottenuto dallo stesso Rtp nel gennaio 2024, seguito da due proroghe, il rapporto di consulenza e patrocinio legali con l’ente locale. La novità è costituita dal ruolo di supporto all’Avvocatura comunale, istituita a marzo 2025 con delibera di giunta numero 94. Quest’ultima, quale “unità organizzativa autonoma, organicamente assegnata al Sindaco – si legge nella delibera istitutiva – nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente“, è chiamata a garantire la tutela degli interessi dell’Amministrazione e il coordinamento dell’attività difensiva del Comune, anche mediante il ricorso, quando necessario, appunto a professionisti esterni.

La suddetta determina di aggiudicazione definitiva precisa, inoltre, che la procedura è stata “rispettosa dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità” e che “non trova applicazione il principio di rotazione, essendo l’avviso rivolto alla generalità degli operatori economici e la successiva Rdo aperta a tutti coloro che avevano manifestato interesse“.

L’aggiudicazione segue una fase istruttoria avviata a maggio 2025 con la relativa determina a contrarre, poi rimodulata con gli atti di giugno e settembre che hanno definito rispettivamente l’iter di gara e la nomina della commissione giudicatrice. L’avviso pubblico di maggio aveva previsto un importo a base di gara di 29mila 411 euro annui, con compenso trimestrale subordinato alla verifica delle attività svolte e con obbligo di garantire la presenza presso gli uffici comunali per almeno sei ore settimanali.