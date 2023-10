Primo piano Augusta, “Io non rischio”, volontari Misericordia in piazza per informare sulle buone pratiche di protezione civile di

AUGUSTA – Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile. Con tale intendimento stamani in piazza Duomo, come in altre mille piazze italiane nel weekend, si è tenuta l’iniziativa “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna nazionale sulle azioni che ogni cittadino può mettere in atto contribuendo a ridurre i rischi derivanti da terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche o incendi boschivi.

Ad allestire i punti informativi ad Augusta, ci hanno pensato i volontari della locale fraternita di Misericordia, guidata dal governatore Marco Arezzi, che hanno illustrato le buone pratiche per la prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Insieme a loro, il gruppo comunale dei volontari di protezione civile, coordinato da Francesco Di Paola.

Tra gli stand della Misericordia e le autoambulanze attrezzate in sosta, è intervenuto l’assessore Pino Carrabino, che ha ricordato le criticità storiche subite nei secoli dalla città e il servizio reso in campo di aiuti e soccorsi, oltre a descrivere i più recenti piani comunali di viabilità e prevenzione in occasione dei grandi eventi quali la festa patronale e i concerti del cartellone estivo.

La campagna di comunicazione pubblica, svolta in questi ultimi due giorni chiudendo la settimana nazionale della Protezione civile, è basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, ed è infatti promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile con Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei laboratori universitari di Ingegneria sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).