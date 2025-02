Primo piano Augusta, istituite fermate autobus Sais in via Principe Umberto di

AUGUSTA – Il servizio di trasporto pubblico locale, gestito in concessione dalla privata Sais Autolinee dallo scorso luglio e per due anni, istituisce la novità delle fermate su via Principe Umberto, strada principale del centro storico.

Dopo la fermata in via Colombo (altezza civico 30), per i giardini pubblici, sono operative quelle in piazza Duomo, e sempre in via Principe Umberto ai civici 195, 267, 359, 459 e in viale Risorgimento (altezza civico 7).

Il servizio è espletato con uno dei due mini bus in esercizio (sui tre mezzi totali), modificando dal 10 febbraio il percorso originario della linea 3 nel tratto di ritorno Brucoli-Isola con capolinea via Caracciolo, per dieci corse giornaliere dal lunedì al sabato, festivi esclusi.