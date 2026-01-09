Primo piano Augusta, la 103enne Amelia in diretta su Raiuno: a “La volta buona” racconta come ha sventato una truffa di

AUGUSTA – La straordinaria storia della signora Amelia, 103 anni festeggiati pochi giorni fa ad Augusta, è approdata questo venerdì pomeriggio su Raiuno, all’interno della trasmissione La volta buona, il rotocalco condotto da Caterina Balivo, che ha dedicato la puntata ai segreti di una vita lunga e in buona salute.

Nel corso dell’intervista in diretta, la signora Amelia ha ripercorso con lucidità e ironia i recenti tentativi di truffa telefonica subìti e scansati. L’ultimo sventato nello scorso autunno, già raccontato dai canali social della Questura di Siracusa che l’hanno celebrata come “testimonial contro le truffe agli anziani“. Un episodio che ha messo in evidenza non solo la prontezza della donna, ma anche l’importanza della prevenzione e dell’informazione.

La signora era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un legale, le raccontava che il nipote aveva provocato un grave incidente e che per “sistemare la cosa” servivano 8mila euro. L’interlocutore le spiegava anche che un “collaboratore dello studio” sarebbe passato da casa sua per ritirare il denaro.

La centenaria, memore dei consigli diffusi nelle campagne anti-truffa della Polizia di Stato, ha mantenuto il sangue freddo: con garbo e decisione ha chiesto al finto avvocato di richiamarla più tardi, quindi ha subito contattato il nipote, che l’ha rassicurata di non aver provocato alcun incidente, e poi il locale commissariato di pubblica sicurezza, che ha inviato agenti in borghese presso il suo domicilio.

In occasione del 103° compleanno, nel giorno dell’Epifania, la signora Amelia ha avuto ancora una volta accanto a sé i poliziotti del commissariato di Augusta (vedi foto all’interno), diretto dal vice questore Antonio Migliorisi, che le erano stati vicini in quel delicato momento. Il questore di Siracusa, Roberto Pellicone le ha fatto recapitare un cadeau floreale e un biglietto di auguri, definendola “custode preziosa di storia e di vita”.