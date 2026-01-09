Primo piano Augusta, il cantiere di riqualificazione di via Lavaggi-viale Italia parte il 12 gennaio di

AUGUSTA – Partirà il 12 gennaio la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione urbana di viale Italia e via Giovanni Lavaggi, il più trafficato asse viario del quartiere Borgata. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, formalizzata lo scorso settembre, l’apertura del cantiere trova ora una prima concreta attuazione con i provvedimenti di regolamentazione della circolazione che interesseranno il primo tratto dell’arteria.

Su richiesta di una delle imprese esecutrici, il Comando di Polizia municipale ha infatti disposto il divieto di fermata veicolare ambo i lati nel segmento iniziale di via Lavaggi, per una lunghezza di circa 170 metri, compreso tra le intersezioni con lungomare Rossini (nella foto di repertorio in copertina) e via Soccorso. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 12 gennaio a sabato 28 febbraio prossimi, dalle ore 7 alla mezzanotte, con contestuale introduzione del limite di velocità a 30 km/h, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste.

I lavori sono stati aggiudicati dal Comune di Augusta al “Consorzio stabile Vitruvio scarl” di Roma, a seguito di procedura negoziata senza bando, espletata sul Mepa, con il criterio del maggior ribasso. L’importo contrattuale complessivo ammonta a 634mila 640 euro, oltre Iva al 22 per cento, a fronte di un ribasso del 10,046 per cento offerto sull’importo a base d’asta.

La gara, avviata nel luglio 2025, ha visto l’invito di cinque operatori economici, ma soltanto due hanno presentato offerta. La società consortile aggiudicataria ha quindi designato quali imprese esecutrici la “Conor srl” di Augusta, già affidataria dei lavori di rigenerazione urbana della Borgata sud-est, e la “Siar srl” di Gioiosa Marea (Messina).

L’intervento riguarda un’arteria stradale lunga, nel tratto sulla terraferma, circa 1,3 chilometri e prevede l’ammodernamento dei marciapiedi, l’installazione di nuovi pali di illuminazione “di design” con tecnologia a Led e la messa a dimora di alberature lungo i margini delle vie, con l’obiettivo dichiarato di restituire decoro e funzionalità a uno dei collegamenti urbani più utilizzati della città.

L’iter amministrativo dell’opera era partito con l’approvazione del progetto esecutivo in giunta nel novembre 2023, e vede un quadro economico, a seguito di aggiornamento, pari a 810mila euro.

Nel periodo di esecuzione dei lavori, residenti e automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea, anche per programmare eventuali percorsi alternativi, poiché si paventano disagi inevitabili al fine di portare a compimento l’intervento.