Primo piano Augusta, la chirurga Tiziana Roggio cavaliere al merito della Repubblica: onorificenza firmata da Mattarella di

AUGUSTA – L’augustana Tiziana Roggio è tra le personalità insignite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, conferite motu proprio a cittadini distintisi per impegno civile, sociale e umanitario.

Il decreto, firmato al Quirinale, assegna complessivamente 31 onorificenze a donne e uomini che si sono contraddistinti in ambiti diversi: dall’assistenza e il supporto ai più fragili all’attività di volontariato, dall’impegno sanitario oltre i confini nazionali all’uso responsabile dei social network, dallo sport come strumento di inclusione all’arte come mezzo di integrazione sociale, fino all’imprenditoria etica e al coraggio dimostrato nell’adempimento dei propri doveri professionali.

Tra questi profili di eccellenza civica figura anche Tiziana Roggio, 38 anni, chirurgo plastico originaria di Augusta, nominata cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per aver portato le proprie professionalità mediche al di là dei confini nazionali, divenendo fonte di speranza per i pazienti delle aree più povere e svantaggiate del mondo“. Roggio, pur lavorando al St. George’s Hospital di Londra, è stata il primo medico volontario italiano a recarsi nella Striscia di Gaza (vedi immagine di copertina: collegamento con Rai News 24, giugno 2025) poco meno di un anno fa, operando presso l’ospedale Nasser e intervenendo anche su bambini affetti da ferite gravemente invalidanti, restituendo loro prospettive di cura e di vita.

Il riconoscimento porta il nome di Augusta nel novero delle storie di altruismo e dedizione premiate dal Capo dello Stato, a testimonianza di come l’impegno individuale, quando orientato al bene comune, possa assumere un valore nazionale e rappresentare un esempio concreto dei principi repubblicani.

La cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze si terrà al Palazzo del Quirinale il prossimo 3 marzo.