Primo piano Augusta, violenta rapina notturna in casa: misura cautelare per 27enne augustano di

AUGUSTA – È scattata una misura cautelare nei confronti del presunto responsabile di una violenta rapina notturna avvenuta in un’abitazione della città poco più di un anno fa. I carabinieri della compagnia di Augusta hanno infatti eseguito la misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Siracusa, a carico di un 27enne augustano per la rapina in abitazione ai danni di un’anziana inquilina la notte del 28 dicembre 2024.

Il provvedimento è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dall’aliquota operativa dei carabinieri di Augusta e coordinata dalla Procura di Siracusa. Secondo quanto riferito nel comunicato dell’Arma, i militari hanno raccolto “gravi indizi di colpevolezza” nei confronti del giovane, ricostruendo quanto accaduto durante quella notte.

In base agli elementi emersi, il 27enne “aveva rapinato una 76enne di Augusta sorprendendola nel sonno all’interno della sua abitazione“. L’episodio sarebbe stato caratterizzato da particolare violenza, giacché, secondo le indagini, “nella circostanza il 27enne si era impossessato di monili in oro e 10mila euro contanti, dopo avere minacciato, ferito e immobilizzato l’anziana con fascette da elettricista“.

L’ordinanza cautelare è stata notificata all’indagato direttamente nel carcere di Cavadonna, dove si trova già ristretto per altri reati contro il patrimonio.

(Foto di copertina: repertorio)