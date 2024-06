Primo piano Automobilismo, l’augustano Centamore trova assetto e vittoria a Racalmuto. “Pronto alla cronoscalata di casa” di

AUGUSTA – Il pilota augustano Camillo Centamore è tornato alla vittoria di tappa nel campionato regionale di Formula junior, la scorsa domenica nell’autodromo di Racalmuto (vedi foto di copertina), e si dice “pronto a competere” per la cronoscalata “39ª Coppa Val d’Anapo-Sortino” in programma questo weekend.

Nell’autodromo agrigentino “Valle dei Templi”, si è infatti corsa la quarta prova del “GpSpeed regional trophy”. Centamore aveva saltato la terza per ovviare ad alcune criticità della sua monoposto Corsini, motorizzata 1.200.

Ha chiuso gara 1 in quarta posizione per problemi tecnici al cambio, quindi in gara 2 si è riaccesa la luce, è riuscito a firmare il giro più veloce, ha tenuto botta e alla fine l’ha vinta.

“È stato un buon banco di prova – dichiara il pilota augustano – in vista di domenica prossima, per la Val d’Anapo-Sortino, che per me è la cronoscalata di casa“.

La gara sulle strade della zona nord del Siracusano, tra curve e tornanti, vedrà al via 180 piloti ed è valida come quarto round del Trofeo italiano velocità montagna sud (Tivm sud), per il campionato siciliano velocità salita e per il campionato siciliano velocità in salita autostoriche, oltre ad assegnare la 4ª “Coppa Massimo Di Pietro”.