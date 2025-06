Primo piano Augusta, la marcia protagonista sul lungomare: oltre cento atleti al 2° Trofeo Trinacria di

AUGUSTA – Una splendida giornata di sport ha animato il lungomare Rossini-Granatello, dove sabato pomeriggio si è svolta la seconda prova del 2° Trofeo Trinacria di marcia “Città di Augusta”, organizzato dall’Asd Atletica Augusta e inserito nel cartellone comunale dei festeggiamenti in onore di San Domenico.

L’evento ha richiamato oltre cento marciatori, dagli esordienti di appena 5 anni ai senior fino a un veterano 82enne, che si sono cimentati in prove dai 500 ai 5.000 metri, rispettando le rigorose regole tecniche della marcia sotto l’occhio vigile dei giudici federali.

Numerose le associazioni sportive presenti, a testimonianza dell’ampio coinvolgimento territoriale e dell’appeal crescente della disciplina: Asd Orange Francofonte, Asd Melilli Atletica, Asd San Pietro Clarenza, Asd Running Modica, Asd Atletica Vittoria, Asd Atletica Savoca, Asd Milone Siracusa, Asd Filippide, Asd Atletica Siracusa, Asd Duilia Barcellona P.d.G., Asd Amatori Atletica Acquaviva Bari, Asd Puntese, Asd Goal & Brain Catania, Asd Atletica Bergamo e naturalmente la società di casa, l’Asd Atletica Augusta.

Presenti in rappresentanza del Comune il vicesindaco Biagio Tribulato, il presidente del consiglio comunale Marco Stella, mentre per gli enti di promozione sportiva il delegato Coni Nuccio Solano e Carola Parano, rappresentante provinciale dell’Asc (“Associazioni sportive confederate”), che ha premiato con una coppa speciale la categoria veterani.

A impreziosire ulteriormente l’evento, la partecipazione di due stelle della marcia italiana: Gianni Perricelli, medaglia d’argento nella 50 km ai Mondiali di Göteborg del 1995, e Federica Curiazzi, pluricampionessa italiana con dodici titoli nazionali e tante presenze in maglia azzurra tra Europei e Coppe del Mondo. Curiazzi ha condotto magistralmente la gara dei 5.000 metri, lasciando un segno indelebile non solo per la prestazione sportiva, ma per il carisma e l’esempio tecnico offerto alle giovani promesse.

Sostenuto da una rete di sponsor locali, con la collaborazione della cooperativa sociale “L’Albero” e dell’associazione Genitori e figli “Unitevi a noi” (aps ets), il Trofeo Trinacria ha colorato il lungomare confermando come la marcia, disciplina tra le più titolate nella storia dell’atletica italiana, sia viva e in continua evoluzione.

“Un pomeriggio di sudore, lacrime e sorrisi, che ha incarnato lo sport autentico, fatto di sacrificio e voglia di vincere, fondamentale per la crescita sana delle nuove generazioni“, è il commento espresso in una nota della dirigenza dell’Atletica Augusta, presieduta da Lino Traina.