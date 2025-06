Primo piano Augusta, tavolata in via Orfanotrofio per la terza “festa del vicolo” di

AUGUSTA – Un lungo tavolo, più di cento sorrisi, piatti condivisi, musica e un’atmosfera che sapeva di casa: anche quest’anno, via Orfanotrofio si è trasformata in un simbolo di solidarietà e calore umano grazie alla cena solidale organizzata per il terzo anno consecutivo da un gruppo affiatato di associazioni locali.

Promotori dell’iniziativa nota come “Festa del vicolo” e tenuta nel tardo pomeriggio di domenica 1 giugno, l’Asd Atletica Augusta, il gruppo scout Agesci “Augusta 1”, l’associazione Genitori e figli “Unitevi a noi” (aps ets), guidati rispettivamente da Lino Traina, Marco Passanisi e Antonio Caruso, insieme ai residenti, uniti dal desiderio di creare un’occasione di incontro autentico, soprattutto per chi vive in situazioni di difficoltà.

“Emozione come non mai“, riferiscono gli organizzatori, sottolineando come la serata sia stata molto più di un semplice momento conviviale. La cura e l’amore con cui è stato allestito ogni dettaglio hanno scaldato il cuore dei presenti, restituendo una verità troppo spesso trascurata: un gesto semplice, come offrire un pasto in compagnia, può diventare un potente strumento di solidarietà.

L’evento, che ha visto la partecipazione attiva di oltre un centinaio di persone, è stato accompagnato da momenti di intrattenimento musicale. Applausi e sorrisi hanno accolto le esibizioni canore della signora Rosetta Carrabino, del signor Nello De Luca, accompagnati alla tastiera da Francesco Lanzirotti. Momenti indimenticabili anche grazie all’energia dei giovani de “La dimora delle virtù“, centro socio-educativo inaugurato nello scorso settembre che accoglie soggetti con disabilità psico-fisiche.

A offrire un ulteriore momento di gioia nella serata, il compleanno di nonna Nardina, festeggiata con entusiasmo da tutta la “grande famiglia” riunita attorno al tavolo.

Alla fine, il messaggio è chiaro: l’unione, la condivisione e la volontà di mettersi al servizio degli altri sono ancora oggi i veri ingredienti per costruire una comunità più solidale e accogliente. E c’è già la promessa di tornare l’anno prossimo.