Primo piano Augusta, la Regione assegna 48 mila euro al Comune per l’auditorium “Giuseppe Amato” di

AUGUSTA – Beneficerà di un finanziamento di 48.169 euro l’auditorium comunale “Giuseppe Amato” (nella foto di repertorio in copertina), nella cittadella degli studi, inaugurato due anni fa dopo l’attesa di oltre un lustro per la sua riqualificazione. La Regione siciliana, a seguito dell’avviso per “Interventi in favore del turismo e dello spettacolo”, ha assegnato al Comune di Augusta tale somma.

Si tratta di uno dei due avvisi dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, con i quali 10 milioni di euro complessivi (5 milioni per avviso), a valere sul decreto “Agosto” adottato dal governo Conte, sono stati messi a disposizione del settore dello spettacolo a parziale ristoro per la crisi determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Appena letto l’avviso dell’Assessorato regionale, non abbiamo perso un secondo per partecipare attraverso la raccolta di tutta la documentazione necessaria – riferisce l’assessore comunale al Turismo, Ombretta Tringali – Siamo ampiamente soddisfatti dei primi risultati raggiunti, possiamo definirci pronti a continuare in questa direzione avvalendoci sempre del dialogo con le associazioni in modo da ascoltare e conoscere le esigenze dell’intera cittadinanza. Il rilancio della cultura, di una forte iniziativa legata al teatro sono strumenti su cui crediamo fortemente e siamo pronti a dare alla città un cartellone importante con al centro il teatro che sarà oggetto di lavori“.

“In soli due mesi dal suo insediamento – aggiunge l’assessore Tringali – la nuova amministrazione del sindaco Di Mare ha già ottenuto oltre 60 mila euro dalla partecipazione ad avvisi regionali a favore della città“.