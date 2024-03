Primo piano Augusta, la storica associazione filantropica “Umberto I” rinnova il direttivo. Di Franco resta alla guida di

AUGUSTA – È stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione filantropica liberale “Umberto I” di Augusta, all’unanimità dei presenti, riconfermando presidente Mimmo Di Franco per il sesto biennio consecutivo dal 2014.

L’assemblea dei soci, 54 attualmente, si è tenuta nei giorni scorsi, in cui ricadeva il 143° anniversario dell’apertura della sede di quello che è probabilmente il sodalizio più antico in città.

Sono state quindi distribuite le cariche all’interno del rinnovato direttivo: vicepresidente Melchiorre Fragalà, segretario Tore Albo, responsabile sale e rapporti con i soci Domenico Bramanti, consiglieri Giovanni Failla e Stefano Munafò.

L’associazione filantropica, da documenti storici dell’archivio di Stato, fu fondata il 5 giugno 1881, anche se originariamente si era scritto il 27 febbraio, anno in cui fu inaugurata la sede di Augusta. Nacque per il precipuo scopo di aiuto tra i soci che la componevano con il nome di Società operaia liberale “Umberto I”. I soci iscritti erano tutti artigiani, commercianti e operai. Era un punto di ritrovo per socializzare.

La storica sede, oggetto di periodici lavori di manutenzione e da una decina d’anni aperta all’associazionismo locale, annovera un salone di rappresentanza con 50 posti a sedere, una sala ricreazione, una sala lettura, una biblioteca intitolata all’insigne ministro e scienziato augustano Orso Mario Corbino, il cui padre era un socio del sodalizio.

“È un grande privilegio essere rieletto ancora una volta, alla guida di questa gloriosa associazione – dichiara il riconfermato presidente Mimmo Di Franco – Non è facile riuscire a mantenere ciò che è stato fatto di buono finora ma, con l’aiuto del nuovo direttivo e, sono sicuro, con l’esperienza dei più anziani, riusciremo a rimanere un punto di riferimento per tutte le associazioni, per la città, per i cittadini per qualsiasi iniziativa. Voglio ringraziare l’assemblea dei soci, coloro che hanno fatto parte del direttivo precedente e hanno dato spazio ai più giovani affinché l’associazione prosegua adeguandosi alla società civile, ormai tecnologica. Un pensiero a tutti i presidenti che hanno guidato questa gloriosa associazione, nel corso dei 143 anni e, infine, un affettuoso pensiero a tutti i nostri soci che hanno lasciato questa terra“.

“L’associazione da circa dieci anni – sottolinea – è aperta alla cittadinanza con presentazione di libri, convegni sui temi che interessano la società civile, dall’ospedale al porto, dagli impianti sportivi alle truffe agli anziani. L’associazione si è fatta promotrice di donare un’aquila in bronzo, davanti al monumento ai caduti, in sostituzione di un’aquila sparita nel nulla. Ha adottato il monumento di Umberto I, nel settore ovest dei giardini pubblici, primo monumento ad Augusta, la cui opera fu voluta e pagata proprio dall’associazione filantropica nel 1905“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Bramanti, Failla, Di Franco, Fragalà, Albo e Munafò)