Primo piano Augusta, il Lions club ricorda il sacrificio delle donne in guerra di

AUGUSTA – Il Lions club Augusta host presieduto da Nella Di Franco ha tenuto, lo scorso mercoledì al Circolo ufficiali Marina militare “Vandone” di Augusta un convegno sul tema “Il ruolo delle donne dai conflitti mondiali ad oggi“.

Sul tema ha relazionato Antonello Forestiere che, con l’ausilio di immagini, ha tratteggiato l’evoluzione storica delle donne protagoniste di eventi bellici, dall’antichità ai nostri giorni. Si è soffermato in particolare sulle vicende italiane della Prima guerra mondiale, con il sacrificio delle crocerossine e delle “portatrici carniche” (le civili che rifornivano in montagna i soldati) e delle tante giovani operaie morte nel 1918 nello scoppio della fabbrica di munizioni di Castellazzo di Bollate (Milano), tragico evento ricordato in una sua opera anche da Ernest Hemingway, al tempo militare in Italia nella Red Cross statunitense.

Sono intervenuti in seguito Marcella Caruso, referente area orientale pari opportunità del Lions distretto 108Yb, e il tenente di vascello Erica Carenini per la Marina militare. Alcune letture sono state eseguite da Rita Cocciolo, officer del Lions cittadino.

Oltre a diverse autorità militari, presenti i seguenti officer distrettuali del Lions: Salvatore Giacona past presidente del Consiglio dei governatori e “ambassador of good will”, Giacomo Di Miceli presidente VII Circoscrizione, Fabio Gaudioso presidente Zona 19.

In platea rappresentanti dell’associazionismo nel territorio, degli altri club service Rotary, Kiwanis e Inner Wheel, di Fidapa, “Lamba Doria”, Centro studi storico-militari Augusta, Unuci e Pro loco.