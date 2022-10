Primo piano Augusta, la “Stramegara” delle stelle vinta dall’augustana Giulia Aprile e Joao Bussotti di

AUGUSTA – La ventunesima edizione della “Stramegara“, che stamani ha riportato un grande evento sportivo nel centro storico, si è conclusa con la vittoria più attesa, quella della campionessa augustana Giulia Aprile tra le donne, mentre la classifica assoluta l’ha vinta Joao Bussotti. La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Atletica Augusta presieduta da Lino Traina, sotto l’egida della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), valevole quale 10ª prova del Grand prix provinciale di corsa su strada.

Dopo l’apertura dedicata ai bambini, che in oltre ottanta hanno preso parte a un’esibizione non competitiva, sono stati ben 251 gli atleti partecipanti alla gara che hanno tagliato il traguardo all’altezza della piazza Duomo, tra i quali diversi campioni italiani.

Sulla distanza principale di 8 km, il ventinovenne Joao Bussotti (Centro sportivo Esercito), italiano otto volte in azzurro, originario del Mozambico, ha vinto la classifica assoluta con il tempo di 26’11” battendo sul filo di lana il ventiduenne Wilson Marquez (Siracusatletica Asd), che lo scorso aprile si è fatto conoscere in città con l’affermazione nella prima edizione della “CorriAugusta”. Tra gli augustani, di adozione, nella top ten, si segnalano il 4° posto di Tony Liuzzo (Running Emotion Asd) e il 9° posto di Franco Carpinteri (Asd Megara Running).

Nella classifica femminile, sulla distanza di 6 km, il trionfo della ventisettenne Giulia Aprile (Centro sportivo Esercito), tra i propri concittadini, che l’avevano applaudita appena un mese fa in occasione dell’inaugurazione del murale “Il lungomare dei campioni”, in cui è ritratta. L’augustana, che vanta 14 titoli italiani, in gara con il pettorale numero 1, ha fermato il cronometro a 24’33” con un margine di 1 minuto dalla seconda classificata. Nata e cresciuta ad Augusta, all’età di 13 anni ha dovuto lasciare il suo ambiente familiare per proseguire il percorso di atleta a Firenze con una società sportiva del capoluogo toscano, quindi appena maggiorenne è entrata nel gruppo sportivo dell’Esercito italiano, seguito dal trasferimento a Livorno, città del suo attuale tecnico.

La manifestazione, condotta al microfono dal promotore Lino Traina, è stata patrocinata dal Comune di Augusta, dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, ed è stata sostenuta da numerosi sponsor privati del territorio. Diverse associazioni di volontariato locali hanno affiancato l’evento, tra cui la Fratres – Gruppo donatori sangue e la fraternita di Misericordia.

(Nel collage di copertina, da sinistra: il podio della classifica assoluta, Lino Traina insieme a Giulia Aprile, il podio della classifica femminile)