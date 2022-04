Primo piano Augusta, la prima “CorriAugusta” celebra il talento di Marquez. Liuzzo e Carpinteri in top ten di

AUGUSTA – Vince il ventiduenne Wilson Marquez, promessa della Siracusatletica Asd, la gara regina della prima edizione della “CorriAugusta“, corsa su strada organizzata dall’Asd Megara Running, con il patrocinio del Comune di Augusta, valevole come prima prova del 15° Grand prix provinciale. Quasi trecento i runner presenti, 235 iscritti alle gare ufficiali e numerosi sprinter delle categorie giovanili, per l’attesa iniziativa che ha popolato l’area di levante della Borgata questa domenica mattina.

Sul tappeto rosso marchiato Fratres di Augusta (partner dell’evento, per promuovere la donazione del sangue), è stato l’atleta di nazionalità italiana, tesserato con la Siracusatletica, a tagliare col miglior tempo il traguardo in piazza Unità d’Italia avendo corso gli 8 chilometri del tracciato urbano in 25 minuti e 53 secondi.

Tra gli atleti “sportivamente” augustani con la migliore classifica, lo sciclitano Tony Liuzzo, per la Running Emotion Asd, ultimo vincitore della “Stramegara” nel 2019 (ventesima edizione, organizzata dall’Asd Atletica Augusta, poi lo stop per pandemia), che ha sfiorato il podio piazzandosi al 4° posto, e il solarinese Franco Carpinteri, per l’Asd Megara Running, che è entrato in “top ten” ottenendo un 7° posto.

Hanno partecipato alla gara sugli 8 km diversi atleti augustani, appartenenti sia all’Asd Megara Running (da segnalare anche l’11° posto di Agostino Incari) che all’Asd Atletica Augusta.

La manifestazione è stata aperta dal presidente dell’Asd Megara Running, Carmelo Casalaina, insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, all’assessore allo sport Angelo Pasqua e con il supporto vocale dello speaker Gian Paolo Montineri, che ha scandito la sequenza delle gare iniziate con le categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti). Poco dopo le 10 la partenza unica per le gare sulle diverse distanze: 8 km (quattro giri del percorso) per le categorie maschili fino a SM50, 6 km (tre giri del percorso) per tutte le categorie femminili e per gli over SM55; distanze ridotte a 4 km e 2 km rispettivamente per over 75 e over 85, avendo gareggiato anche un atleta siracusano novantenne. Intorno a mezzogiorno la cerimonia di premiazione.

Collateralmente alla manifestazione podistica, sempre in piazza Unità d’Italia, si è svolta l’iniziativa promossa dal Lions club Augusta host di screening gratuito per la prevenzione del diabete e di infopoint per la prevenzione oncologica, realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa tra assessorato regionale della Salute e distretto Lions 108 Yb Sicilia.

(Nella foto di copertina: il vincitore Wilson Marquez, seguito da atleti delle due società augustane del running)