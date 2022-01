Primo piano Augusta, Fratres: donatori di sangue in aumento nonostante la pandemia, ecco i numeri del 2021 di

AUGUSTA – Donatori di sangue quasi raddoppiati nell’ultimo lustro, da 519 agli attuali 975, e in costante crescita nonostante l’ultimo biennio della pandemia di Covid-19. Il consuntivo del 2021 reso noto dalla Fratres di Augusta è incoraggiante e testimonia la grande generosità dei cittadini augustani.

Alla chiusura dell’anno trascorso, i donatori associati alla organizzazione di volontariato, equivalenti a circa il 97 per cento del totale dei donatori di sangue in città, sfiorano i mille (975), 78 in più rispetto al 2020. Sono state registrate 1.822 donazioni di sangue intero, con un incremento di 115 donazioni rispetto al 2020, e 495 donazioni di plasma, con un incremento di 20 donazioni rispetto al 2020.

“Ringraziamo di vero cuore i nostri donatori e tutti coloro che si stanno avvicinando alla nostra associazione per contribuire a proseguire al meglio il nostro servizio alla collettività“, si legge nella nota della Fratres di Augusta, che sta pure organizzando un torneo di padel tra gli associati per promuovere la donazione di sangue associandola allo sport e allo svago.

È il presidente Luigi Nicosia a ricordare che i donatori associati “possono donare tutti i giorni in ospedale presso il centro trasfusionale oppure la domenica quando previsto presso la nostra unità di raccolta fissa“, moderna struttura che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17 (nella foto di copertina).