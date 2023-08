Primo piano Augusta, lavori di manutenzione su via Matteotti. Italgas ripristina altri tratti stradali di

AUGUSTA – Lunedì 7 agosto di lavori di manutenzioni stradali in diverse zone della città. Il Comune ha dato avvio alle opere in via Matteotti, alla Borgata, mentre la società Italgas ha provveduto nell’arco della mattina al ripristino del manto stradale in diversi punti del territorio dopo lavori alla propria rete di distribuzione.

In via Matteotti i lavori sono partiti stamani, da parte della ditta incaricata “Betel costruzioni srl”, e riguarderebbero circa 190 metri, tra le intersezioni con viale Italia e via XXV Aprile. Secondo l’ordinanza di polizia municipale, il divieto di sosta per i lavori resta in vigore dalle ore 7 alle 17 fino a mercoledì 9 agosto, quando dovrebbe essere completata la manutenzione.

Da troppo tempo la cosiddetta “quarta traversa” presenta dislivelli, buche, sconnessioni ma non solo, figurando nel Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), approvato dalla giunta lo scorso aprile, tra le strade urbane con maggiori barriere e accessibilità ai minimi termini per le persone diversamente abili. Tant’è che nel Peba sono ben sei gli interventi prescritti: realizzazione strisce pedonali e scivoli sui marciapiedi, realizzazione segnaletica parcheggi disabili, miglioramento manto stradale-pavimentazione, eliminazione dislivelli, ampliamento marciapiedi, realizzazione panchine.

Altri cantieri sulle strade urbane sono invece stati aperti oggi da Italgas, per ripristini puntuali del manto stradale, da completare in questa mattinata considerati i relativi divieti disposti dalla polizia municipale tra le ore 7 e le 12.

Riguardano, in particolare, il tratto iniziale di via Colombo (lato ex piscina comunale), via Xiacche (sempre nell’Isola) e un tratto di contrada Pezzagrande (al Monte) nella congiunzione tra viale Epicarmo Corbino e via Colonnello Salerno.

Per quanto riguarda via Colombo, il costo sarebbe comunque a carico del Comune, che aveva impegnato esattamente un anno fa 5.196 euro (Iva compresa) perché la società potesse rimuovere le condotte del gas ritenute “interferenti con la realizzazione dei lavori” di demolizione dell’ex piscina comunale e riqualificazione dell’area.

(Nel collage di copertina, da sinistra: via Matteotti e via Colombo questa mattina)