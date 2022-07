Primo piano Augusta, lezioni gratuite di padel ad agosto per gli alunni del “Principe di Napoli” di

AUGUSTA – Circa 60 i bambini presenti, con i rispettivi genitori, ieri pomeriggio nella struttura per il padel in contrada Balate per conoscere il progetto realizzato dall’associazione “Padel club Augusta“, sotto l’egida del Coni. Si tratta nello specifico di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli”, che usufruiranno di otto lezioni gratuite di padel nel corso del mese di agosto.

L’istituto, con la dirigente scolastica Agata Sortino, si è fatto portavoce dell’iniziativa nei confronti delle famiglie, che hanno subito colto l’occasione. “Abbiamo proposto il progetto a tutte le scuole. La scuola “Principe di Napoli” ha recepito immediatamente – fa sapere uno degli istruttori di padel, Francesco Di Paola – L’auspicio è che un progetto del genere possa diventare attività curricolare all’interno di tutte le scuole”. “Dopo due anni di pandemia, un’iniziativa che vede lo svolgimento di attività sportive all’aperto non può che essere accolta con entusiasmo. Un’occasione anche di crescita per i bambini“, ha aggiunto la dirigente Sortino.

La struttura ha coinvolto nel progetto tre istruttori, il summenzionato Francesco Di Paola, Marina Garsia e l’argentino Sebastian Montesi, che si sono resi disponibili a tenere gratuitamente le lezioni.

In rappresentanza del Comune, che ha patrocinato il progetto, il sindaco Giuseppe Di Mare ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa “realizzata con la collaborazione dell’associazionismo sportivo e con le scuole – ha detto – per fare un servizio e far avvicinare i giovani al mondo dello sport, qualunque sia”. A questo proposito l’assessore alla Pubblica istruzione, Ombretta Tringali ha espresso soddisfazione per la “rete di cooperazione tra Comune e istituzioni scolastiche“. “Il padel – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Angelo Pasqua – sta spopolando in Italia e in Europa. Abbiamo fatto bene a investire in campi da padel”.