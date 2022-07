Primo piano Augusta, Adsp, comitato di gestione approva piano operativo triennale. “Necessarie alcune decisioni forti e impopolari” di

AUGUSTA – Il nuovo comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale ha approvato stamani all’unanimità il piano operativo triennale 2022-2024 dell’ente che ha competenza sui porti commerciali di Augusta (nella foto di repertorio in copertina) e Catania. Una ratifica arrivata entro i limiti di tempo previsti per legge, che fissa 90 giorni dall’insediamento del comitato (9 giugno scorso).

Il piano operativo triennale racchiude le linee guida fondamentali della politica amministrativa dell’Adsp ed è lo strumento attraverso il quale l’ente concretizza le proprie strategie. Contiene sette linee strategiche di azione che, una volta attuate, “consentiranno al Sistema portuale di elevare in modo significativo – si legge nel comunicato dell’Adsp – la propria autorevolezza nel panorama nazionale ed internazionale“.

Al riguardo il presidente Francesco Di Sarcina, nel ringraziare per la proficua collaborazione il tavolo di partenariato, lo stesso comitato di gestione e le parti sociali, ha sottolineato che “il raggiungimento degli importanti traguardi programmati – riporta il comunicato dell’Adsp – potrà avvenire solo in presenza di una consolidata e collettiva consapevolezza, di tutti gli stakeholder del porto, che sarà necessario assumere con fermezza e coraggio alcune decisioni forti e talvolta impopolari, che potranno essere attuate solo con la coscienza di dovere responsabilmente traguardare il massimo pubblico interesse“.

Fanno parte del nuovo comitato di gestione, che si è insediato lo scorso giugno e ha mandato quadriennale 2022-2026: il contrammiraglio Giancarlo Russo (in rappresentanza della Direzione marittima della Sicilia orientale e della Capitaneria di porto di Catania, di cui è rispettivamente direttore e comandante pro tempore), il capitano di vascello Michele Maltese (in rappresentanza della Capitaneria di porto di Augusta, di cui è comandante), l’ingegnere Giuseppe Galizia (in rappresentanza della Città metropolitana di Catania), l’ingegnere Dario Niciforo (in rappresentanza del Comune di Augusta) e l’ingegnere Roberto Meloni (in rappresentanza della Regione siciliana).