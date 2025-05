Primo piano Augusta, litiga col nuovo compagno della ex e si scaglia contro agenti intervenuti: arrestato di

AUGUSTA – Nel corso della notte, agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Augusta, sono intervenuti nei pressi di una palazzina per la segnalazione di una lite tra ex fidanzati, conclusa con un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo di 32 anni che, poco prima, avrebbe avuto una colluttazione con il nuovo compagno dell’ex fidanzata.

Alla presenza degli agenti, il trentaduenne, anziché calmarsi, gli si sarebbe scagliato contro, tanto da costringerli a utilizzare lo spray di difesa in dotazione per bloccarlo e poi trasportarlo negli uffici del commissariato per le incombenze di legge.

Il trentaduenne è stato posto agli arresti domiciliari. I due poliziotti intervenuti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso del “Muscatello”, dove gli hanno refertato ferite guaribili in sette giorni.

(Foto di copertina: repertorio)