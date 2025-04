Primo piano Augusta, automobilista multato inveisce contro agenti di polizia locale: denunciato per oltraggio di

AUGUSTA – Denuncia penale e sanzioni amministrative a carico di un automobilista per una vicenda risalente a fine marzo e avvenuta nell’Isola.

Un mese fa, in via Colombo, una pattuglia della Polizia locale è stata raggiunta da un automobilista, risentito per aver trovato sul parabrezza del proprio veicolo un preavviso di accertamento per violazione del codice della strada pari a euro 29,40, a seguito di una sosta irregolare in altra strada urbana. L’automobilista ha intercettato la pattuglia in servizio, ha frenato improvvisamente per scendere dall’auto e inveire con toni accesi nei riguardi degli agenti, costretti, in tale circostanza, a interrompere il pubblico servizio in corso di svolgimento.

Visti la “condotta di guida irregolare” e “l’atteggiamento oltraggioso“, gli agenti della Polizia locale gli hanno richiesto la documentazione tecnica del veicolo e di guida. Ma l’automobilista, già multato per la sosta irregolare, “non esibiva la documentazione richiesta, non agevolava le attività d’istituto dei pubblici ufficiali, strappava, appallottolava il preavviso di accertamento e lo scagliava violentemente in faccia a distanza ravvicinata a uno dei due agenti“.

Successivamente, la Polizia locale ha identificato l’automobilista in un settantenne melillese, lo ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto avrebbe “offeso in luogo pubblico e in presenza di più persone, l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio“, e ha elevato a suo carico sanzioni amministrative per la mancata esibizione dei documenti ai pubblici ufficiali in uniforme e per sosta irregolare.

“Appare opportuno segnalare che, a fronte di tali deplorevoli atteggiamenti fortunatamente sporadici, si registrano una pluralità di atteggiamenti collaborativi da parte dell’utenza automobilistica megarese – si legge nella nota del Comando della Polizia locale, guidato da Salvatore Daidone – ai quali il servizio è quotidianamente rivolto e ai quali l’intero Comando rivolge un deferente ringraziamento“.

(Foto di copertina: repertorio)