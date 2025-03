Motori Boom di acquisto moto in Italia: cosa sapere prima di comprarne una di

Se da una parte si discute di auto elettriche, mobilità green e prezzi alle stelle per le quattroruote, dall’altra è evidente come le persone cerchino soluzioni più pratiche per affrontare il traffico cittadino mantenendo comunque prezzi gestibili per quanto riguarda l’acquisto e il piano assicurativo. Tutti questi fattori hanno favorito un aumento di circolazione di mezzi a due ruote.

Come riportato da Repubblica, l’Italia ad oggi è il primo mercato europeo per il boom di motociclette e scooter che c’è stato dal 2023. Ovviamente, l’opportunità di stipulare le assicurazioni moto con contratti non per forza annuali ma anche più brevi e l’opzione di personalizzazione con garanzie accessorie hanno favorito la crescita di questo settore. Ma cosa c’è da sapere prima di acquistare una moto? Vediamo qualche curiosità importante.

Scegliere il modello giusto

Il mercato è talmente ampio che in primis è necessario destreggiarsi tra le diverse opzioni. Non focalizziamoci solo sull’estetica, per scegliere quella adatta a sé bisogna comprendere se si prevede di usarla principalmente in città (in quel caso uno scooter spicca per agilità e leggerezza) oppure per fare viaggi lunghi (quindi meglio un veicolo da turismo). Altrettanto importanti potenza e cilindrata che, in base alla propria esperienza di guida e necessità quotidiane, possono mutare.

Da non trascurare il comfort che va a braccetto con la sicurezza. Chi va in motocicletta tutti i giorni dovrebbe optare per una sella comoda e una protezione aerodinamica senza paragoni. La presenza di dispositivi di sicurezza avanzati, tra cui ABS e controllo di trazione, può fare la differenza, specialmente per chi è meno esperto.

Documenti e patenti

Ricordiamo poi di aggiornarsi sulle normative e le patenti necessarie per guidarle. In Italia le regole variano a seconda delle cilindrate dei mezzi: per scooter fino a 125CC è sufficiente la patente A1 ottenibile a partire dai 16 anni oppure la B purché conseguita prima del 1986. Per moto di cilindrata superiore, invece, è necessaria l’A2.

Per motivi green e di sostenibilità, diverse città hanno imposto alcune restrizioni: meglio documentarsi sulla situazione legata al perimetro percorso nella quotidianità per evitare errori. Attenzione soprattutto al mercato delle usate, perché i veicoli più datati potrebbero non essere compatibili con le normative locali.

Nuova o usata?

Una domanda molto comune riguarda la scelta tra moto nuova o usata. Se la prima non ha blocchi del traffico, la seconda ha come benefit un prezzo decisamente più competitivo. Cosa scegliere dunque? Se si opta per la seconda mano per motivi green o di costo, consigliamo di controllare lo stato generale del mezzo, verificare il chilometraggio, richiedere la documentazione dei tagliandi effettuati e, se possibile, farla ispezionare da un meccanico di fiducia.

Focus sull’assicurazione

Oltre al prezzo di vendita bisogna tenere in considerazione i costi di gestione. Tra questi spicca l’assicurazione: la polizza varia a seconda dell’età del conducente e della classe d’appartenenza ma ricordiamo che la legge Bersani è valida anche in questo caso ma con alcune limitazioni.

Il passaggio di classe non è infatti consentito tra veicoli diversi: dunque si può ereditare la classe di un familiare che ha una dueruote, non da un’automobile.

Vi sarà chiaro che acquistare una moto oggi è più di una semplice moda ma un modo ottimale per muoversi in città schivando il traffico e trovando più agilmente parcheggio. Con i consigli che vi abbiamo fornito la scelta sarà molto più semplice.