Primo piano Augusta, lutto cittadino per morte bimbo di 4 anni malato di tumore di

AUGUSTA – È deceduto ieri il piccolo Gabriele Coria, bimbo di 4 anni affetto da una patologia oncologica. Per oggi, venerdì 22 dicembre, in concomitanza con le esequie, è stato proclamato dal sindaco il lutto cittadino.

Come si legge nell’ordinanza numero 45 firmata da Giuseppe Di Mare, una decisione assunta per rimarcare “l’intenzione e la volontà dell’Amministrazione comunale di partecipare al dolore dei familiari, anche in forma pubblica e istituzionale rappresentando l’affetto e la solidarietà dell’intera città di Augusta per la prematura scomparsa“.

Il compianto Gabriele è stato strappato dalla malattia all’affetto dei genitori Andrea e Federica e del fratellino Giulio.

Le esequie saranno celebrate questo venerdì pomeriggio, alle ore 15,30, nella chiesa di San Giuseppe Innografo, al Monte.

L’Editore, il Direttore e la Redazione de La Gazzetta Augustana.it si stringono al dolore dei familiari del piccolo Gabriele.

(Nella foto di repertorio in copertina: bandiere a mezz’asta al palazzo di città)