Primo piano Augusta, maltempo, allerta meteo “arancione” anche per domenica di

AUGUSTA – Prosegue l’allerta meteo “arancione“, limitatamente alla Sicilia orientale, confermata dalla Protezione civile regionale per la restante parte di sabato 26 e diramata anche per l’intera giornata di domenica 27 novembre. In miglioramento le condi-meteo in Sicilia centro-occidentale, visto il declassamento dell’allerta da “arancione” a “gialla” già da questo sabato pomeriggio.

Si apprende dal bollettino regionale sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per l’ultima domenica di novembre si prevedono precipitazioni, in particolare, “da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati“, venti “da forti a burrasca nord-orientali, con rinforzi ulteriori su zone ioniche” e mari “agitati o molto agitati tutti i bacini“.

Ad Augusta, dove il Sias (Servizio informativo agro-meteorologico siciliano) ha rilevato circa 25 mm di precipitazioni cumulate nella prima parte della giornata, almeno fino alle ore 16 di questo sabato, non si sono registrati disagi alla viabilità urbana. Con due aggiornamenti, alle ore 10,40 e alle ore 12,36, il Comune ha informato la cittadinanza, tramite app “Telegram”, che gli operatori del Coc (Centro operativo comunale) hanno confermato al sindaco la “transitabilità regolare in tutto il territorio cittadino“.

