Primo piano Augusta, maltempo, allerta rientrata per mercoledì: scuole aperte di

AUGUSTA – Appena 13 mm di precipitazioni piovose cumulate, distribuite tra la mattina e metà pomeriggio di questo martedì (fonte Sias), hanno fanno tirare un sospiro di sollievo alle squadre di protezione civile in campo ad Augusta dalla scorsa domenica, intente a effettuare interventi di rimozione detriti dai lungomari o di messa in sicurezza di pali e alberi sulla pubblica via.

L’allerta meteo nel Siracusano, secondo l’avviso odierno della Protezione civile regionale, viene declassata da “arancione” a “gialla” a partire dal tramonto di questo martedì 29 novembre e ulteriormente declassata a “verde” a partire dalla mezzanotte per l’intera giornata di mercoledì 30. Dal Comune apprendiamo che non si prevede una nuova ordinanza sindacale di chiusura delle scuole, che pertanto mercoledì torneranno regolarmente aperte.

Da previsioni rese note dal suddetto dipartimento della Regione, nella giornata di mercoledì le precipitazioni sul settore sud-orientale siciliano potrebbero essere “da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con cumulate generalmente deboli“.

I venti, che domenica scorsa hanno causato danni lungo il litorale ionico, sarebbero “forti dai quadranti settentrionali“, risparmiando il settore ionico, mentre i mari, in particolare, “da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio“.

Per le giornate di lunedì e di questo martedì, oltre al cimitero comunale, erano state chiuse con apposite ordinanze sindacali, di concerto in sede di Ccs (Centro coordinamento soccorsi) prefettizio con i sindaci della provincia, tutte le scuole di ogni ordine e grado. “Misura estrema di prevenzione – aveva precisato il sindaco Giuseppe Di Mare in un videomessaggio divulgato nella serata di lunedì – che non nasce solo dall’allerta che viene diramata dal bollettino di protezione civile, che è arancione, ma anche perché il nostro territorio è stressato da quella forte perturbazione di domenica e ci sono ancora dei lavori in corso in alcune zone della nostra città che vogliamo completare con tranquillità. Quindi il tempo di domani poteva creare delle condizioni di pericolo per i nostri ragazzi, i nostri docenti e per tutta la città. Invito a uscire solo se necessario e a evitare i posti dove si creano situazioni pericolose“.

(Nella foto di repertorio in copertina: viale America, ingresso della città, domenica 27 novembre)