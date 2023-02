Primo piano Augusta, maltempo in arrivo, l’allerta regionale è “gialla” per mercoledì 8 di

AUGUSTA – Maltempo in arrivo sulla Sicilia a partire da mercoledì 8 febbraio, con il dipartimento regionale della Protezione civile che nel pomeriggio di oggi ha diramato un avviso di allerta “gialla” per il rischio meteo-idrogeologico, che scatta alla mezzanotte. Vengono pertanto attivate in tutti i comuni della regione fasi operative di “attenzione“.

Nel bollettino della Protezione civile siciliana, per l’intera giornata di mercoledì 8, si stimano precipitazioni piovose “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori, con quantitativi cumulati da deboli a moderati“, nevicate “al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo deboli, moderati alle quote più alte“.

I venti potrebbero essere “tendenti a forti orientali con rinforzi fino a burrasca“, quanto ai mari si prevedono “molto mossi tutti i bacini meridionali, localmente agitati“.

(Foto di copertina: generica)