Primo piano Augusta, “Ruiz” nel bosco diffuso per la legalità: crescerà talea dell’albero di Falcone di

AUGUSTA – Gli studenti delle prime classi dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, nell’ambito del progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro” realizzato dai Carabinieri della Biodiversità e promosso dal Ministero dell’Ambiente, hanno aperto la settimana in corso con momenti di grande impatto simbolico e formativo.

Il primo in aula magna per un incontro sui temi della legalità e del rispetto dell’ambiente, successivamente nel cortile della scuola dove sono state messe a dimora alcune piante, segnatamente due ginestre, mentre la talea dell’albero di Falcone sarà piantata in primavera.

Il personale civile e militare del reparto Carabinieri della Biodiversità di Cosenza ha spiegato agli studenti che “Un albero per il futuro” è un progetto di legalità ambientale con lo scopo di creare un “grande bosco diffuso” nelle scuole italiane. Tra le specie vegetali autoctone donate, si distinguono le gemme dell’albero di Falcone, talee del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce nei pressi della casa palermitana del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, su cui i cittadini appesero e continuano ad appendere tantissimi biglietti dedicati alla sua memoria.

Alcune gemme sono state prelevate da quest’albero, un paio di anni fa, grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro nazionale carabinieri per la biodiversità forestale (Cnbf) di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Le talee vengono destinate alle scuole in segno di speranza, affinché nei giovani la cultura della legalità, non solo ambientale ma nella sua interezza, sbocci rigogliosa. Il “grande bosco diffuso” sarà visibile su un’apposita piattaforma web che ne monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2.

Per l’occasione, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha detto agli studenti: “Come scuola, riteniamo fondamentale affrontare con voi i temi della legalità, del rispetto dell’ambiente, dei buoni comportamenti che permettono la costruzione di una comunità solida e solidale. Sarete voi gli adulti un domani ma anche ora, come giovani cittadini, potete fare la vostra importante parte“. In riferimento alla prossima piantumazione, ha aggiunto: “È un onore poter accogliere “la Gemma di Falcone”, un albero dal grande valore simbolico. Mettere a dimora questa pianta vuol dire far nascere, germogliare, crescere e curare la cultura della legalità e della tutela dell’ambiente. Ringrazio di cuore quindi l’Arma dei carabinieri, il dipartimento di Diritto e la prof.ssa Giusi Lisi per aver creduto fortemente in questa iniziativa e la prof.ssa Rosa Anna Bellistri per l’organizzazione”.

Presenti alla manifestazione il tenente Giovanni Fagone, in rappresentanza del comando compagnia carabinieri di Augusta, e il maresciallo luogotenente Paolo Cassia, comandante della locale stazione carabinieri. “L’Arma dei carabinieri – ha detto Fagone – è stata sempre vicina alle scuole facendo un’attività di promozione della legalità volta a favorire la creazione di una cittadinanza attiva dei cittadini del futuro, cittadini responsabili e impegnati nella giustizia e nella sostenibilità“.

Adesso il compito degli studenti del “Ruiz”, con il supporto tecnico del signor Franco Saraceno di “Area verde”, sarà quello di curare e custodire non solo le ginestre appena messe a dimora, ma anche la piantina dell’albero di Falcone che verrà messa a dimora in primavera.