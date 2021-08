Primo piano Augusta, maltrattamenti a ex moglie e figli: 54enne allontanato da casa con divieto di avvicinamento di

AUGUSTA – Un uomo di 54 anni è stato allontanato ieri dalla casa familiare, in Augusta, misura cautelare eseguita da poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza.

Gli è stata contestata l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, in danno della ex moglie e dei figli minori. Pertanto l’autorità giudiziaria ha disposto a carico dell’indagato non solo la misura dell’allontanamento dalla casa familiare ma anche quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

(Foto di copertina: generica)