Augusta, Covid, precisazione Regione su obblighi per banchetti e feste private

AUGUSTA – “In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n. 85 del 22 agosto 2021 a firma del presidente della Regione, per le attività di banchetto e per gli eventi privati l’obbligo di tampone rinofaringeo – per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento – è previsto, nello spirito della ordinanza che tende a favorire l’immunizzazione della popolazione, solamente per coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19“. Questa la precisazione diramata nel tardo pomeriggio di oggi attraverso una mera nota stampa della presidenza della Regione siciliana.

La norma efficace da oggi al 6 settembre in cinquantatré comuni siciliani e dieci siracusani tra cui Augusta, per quanto concerne “attività di banchetto” ed “eventi privati”, come avevamo scritto, sembrava escludere di fatto il Green pass quando prescrive soltanto che “restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento”.

