Primo piano Augusta, manutenzione dei giochi negli spazi comunali: affidato servizio a chiamata per un anno di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha affidato, con accordo quadro di durata annuale, il servizio di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche presenti nei parchi giochi e negli spazi comunali. Il provvedimento che impegna 40mila euro del bilancio comunale è stato adottato dal Sesto settore il penultimo giorno del 2025.

L’affidamento riguarda interventi mirati su altalene, scivoli, giochi a molla, pannelli interattivi e strutture combinate, soggetti a usura, agenti atmosferici, danneggiamenti e atti vandalici. Come si legge negli atti, la finalità è garantire sicurezza e fruibilità, con particolare attenzione all’utenza infantile, attraverso un presidio tecnico continuativo e interventi tempestivi di manutenzione straordinaria.

Il servizio sarà eseguito per 12 mesi mediante ordini di servizio “a chiamata”, così da consentire all’amministrazione di attivare gli interventi in base alle effettive necessità e priorità di sicurezza. Il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa dell’accordo quadro erano stati approvati dalla Giunta municipale undici giorni prima dell’affidamento, per un importo massimo complessivo di 40mila euro Iva inclusa.

A seguito della richiesta di preventivo, l’affidamento diretto è stato disposto in favore della “Macoimind service srls”, con sede ad Augusta. L’operatore ha presentato un ribasso del 4 per cento sulla quota ribassabile. L’importo del contratto è pertanto pari a 39mila 19 euro Iva inclusa.

Nel dettaglio, il quadro economico prevede 19.292 euro per le prestazioni ribassabili, 12.190 euro per la manodopera (non soggetta a ribasso) e 500 euro per gli oneri di sicurezza, anch’essi non ribassabili. Le economie di gara, pari a 980 euro, restano nella disponibilità dell’amministrazione per eventuali ulteriori esigenze, con successivi atti.