Primo piano Multisala Città della notte, programmazione film dal 1º al 7 gennaio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 1 gennaio a mercoledì 7 gennaio 2026

Gio 1 – Ven 2 – Sab 3 – Dom 4 – Lun 5 – Mar 6 – Mer 7 gennaio

SpongeBob – Un’avventura da pirati (1h e 37m): ore 17:00

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 16:50 – 18:45 – 20:40 – 22:30

Una di famiglia (S. Sweeney, A. Seyfried) (2h e 11m) (V.M. 14 anni): ore 19:00 – 21:30

Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 17:00 – 20:30

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

