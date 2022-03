Primo piano Augusta, marcia comunale per la pace in Ucraina il 9 marzo. Avviata raccolta di beni di

AUGUSTA – “In cammino per la pace“, con la bandiera dell’Ucraina sullo sfondo. Questi lo slogan e l’immagine scelti dal Comune di Augusta per la marcia di solidarietà al popolo ucraino in programma nell’Isola per la mattina di mercoledì 9 marzo.

“Città di Augusta. Per la pace in Ucraina e contro tutte le guerre” è il titolo dell’iniziativa, che è stata proposta dall’amministrazione comunale ai rappresentanti delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole cittadine in occasione di un partecipato incontro tenuto questo lunedì pomeriggio nel salone di rappresentanza del palazzo di città.

L’invito del Comune è rivolto a tutti i cittadini, con raduno in piazza Risorgimento alle ore 10 e arrivo in piazza Duomo intorno alle 11, dove verranno liberati verso il cielo dagli alunni più piccoli palloncini di colore azzurro e giallo, e dove saranno gli studenti a lanciare messaggi per la pace tra Russia e Ucraina. Secondo quanto emerso dall’incontro, per partecipare alla marcia viene consigliato di indossare le mascherine da contenimento sanitario della pandemia.

La guerra mossa dalla Russia in Ucraina lo scorso 24 febbraio ha causato già oltre un milione e mezzo di profughi, in soli dieci giorni, per quella che l’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l’italiano Filippo Grandi, sottolinea essere “la crisi di profughi più veloce in Europa dalla Seconda guerra mondiale“. Sono 14.237 i cittadini ucraini entrati in Italia secondo il dato del Viminale aggiornato a stamani: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori.

Anche ad Augusta è partita la raccolta di beni di prima necessità, farmaci e medicinali, proprio questa mattina al via nella sede della fraternita di Misericordia, in via Gramsci 15-23, e fino a venerdì 11 marzo. L’elenco di beni richiesti, come stilato dalla Commissione europea, è il seguente.

Alimentare: acqua, pasta, riso, sughi, legumi, tonno, carne in scatola, latte, omogeneizzati per bambini. Igiene personale: shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido per mani, pannolini per bambini, assorbenti. Inoltre: coperte di lana, brandine pieghevoli, materassi con cuscini e biancheria da letto, detersivi liquidi per lavatrice e pulizia generale, borsa acqua calda.

Farmaci: emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, antivirali, anti tosse, spray gola/naso, antispastici, antiustionali. Materiale sanitario: kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, coban, bende (coesiva, orlata, elastica, oculare, all’ossido di zinco), bendaggio d’emergenza, garze con betadine, flaconi di betadine, siringhe 5 ml/10 ml/20 ml, metalline.

