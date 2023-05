Primo piano Augusta, marciapiede invaso da erbacce e rifiuti in via della Dogana (convento San Domenico) di

AUGUSTA – Marciapiede di via della Dogana a lungo invaso dalle erbacce, oltre che da rifiuti occasionalmente abbandonati per strada o negli anfratti del muretto di cinta che racchiude il chiostro dell’ex convento di San Domenico. Le segnalazioni, con tanto di fotografie (vedi collage di copertina), giungono alla Redazione da diversi lettori tra sabato 29 aprile e stamani, a venti giorni dalla festa patronale di San Domenico.

“I pedoni provenienti da piazza San Domenico, giunti in via della Dogana, sono costretti a cambiare marciapiede – ci riferisce Concetta U. – attraversando un tratto ribassato della sede stradale, da cui è difficile vedere i veicoli in arrivo da via Capitaneria“.

Abbiamo constatato che il marciapiede di sinistra (considerando il senso di marcia veicolare) è impraticabile per circa 150 metri, dalla naturale prosecuzione con quello che conduce a piazza San Domenico fino al tratto che costeggia l’ex convento domenicano, edificio storico attualmente di proprietà del Comune abbandonato da decenni.