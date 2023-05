Primo piano Canottaggio giovanile, due augustani d’oro alla 2ª regata regionale selettiva sul lago Poma di

AUGUSTA – Continua nel circuito regionale la crescita dei giovani talenti della Canottieri Club Nuoto Augusta, dove con pazienza si costruiscono atleti del calibro di Sebastiano Galoforo, l’azzurro campione del mondo under 23 a Plovdiv 2017, che nelle pause agonistiche presta la propria attenzione quale coach aggiunto.

Nelle prime due regate regionali selettive per il meeting nazionale, disputate sul lago Poma (Palermo) il 5 marzo e il 23 aprile scorsi, i quattro allievi augustani hanno conquistato 3 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Grazie in particolare a Flavio Spinali, che ha stravinto anche l’ultima finale del singolo 7,20 per la categoria B2 (portando a tre le sue vittorie stagionali) con il responso cronometrico di 4’15″20 sulla distanza di 1.000 metri, perfino abbassando di 16 secondi e mezzo il suo tempo per l’oro nella prima regata regionale. Nella stessa gara, sul gradino più basso del podio, Valentino Spinali, medaglia di bronzo rifacendosi così del 4° posto di marzo.

Tra le allieve, medaglia d’oro nella finale per la categoria B1 per Gabriella Tumminello, che nell’ultima regata ha registrato un incredibile miglioramento cronometrico rispetto alla prima, dove con i suoi 6’15″49 avrebbe potuto vincere la gara.

Infine, un bronzo che vale tanto, visto l’alto livello competitivo della finale nella categoria C, sui 1.500 metri, per Sofia Ternullo.

Con tali risultati, i quattro allievi della Canottieri Club Nuoto Augusta, insieme al coach Vincenzo Galoforo, torneranno tutti sul lago Poma nel prossimo fine settimana, sabato 6 e domenica 7 maggio, per il 2° Meeting nazionale riservato ad allievi e cadetti del Sud Italia.