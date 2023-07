Primo piano Augusta, Marisicilia Cup e Xifonio Cup, immagini e interviste al “villaggio” tra stand e spettacoli di

AUGUSTA – Sono in corso di svolgimento nel fine settimana tra sabato 1 e domenica 2 luglio le regate veliche e gli eventi collaterali della 7ª Marisicilia Cup nonché della 15ª Xifonio Cup. Per l’occasione il Comando Marisicilia, come avvenuto fino all’edizione del 2019 pre-pandemica, apre la base di Terravecchia alla cittadinanza, con il supporto organizzativo dell’associazione “Icob”.

Proponiamo qui di seguito il nostro video tour tra gli stand e le interviste, realizzati nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio.