Primo piano Augusta, al via la Xifonio Cup. Marisicilia apre le porte del “villaggio”. Ecco il programma di

AUGUSTA – È partita nella tarda mattina di questo sabato dal golfo Xifonio verso la baia di Brucoli (e ritorno) la regata velica valevole per la 15ª Xifonio Cup. Domenica mattina toccherà alle barche a vela d’altura per la 7ª Marisicilia Cup. Le regate si svolgono in collaborazione con il Club Nautico Augusta, sotto l’egida della Fiv (Federazione italiana vela).

Intanto, alle 14,30 il comprensorio Terravecchia del Comando Marisicilia ha aperto le porte alla cittadinanza, ospitando il cosiddetto “village” con numerosi stand di enti, istituzioni e associazioni, coinvolti dalla Marina militare avvalendosi del supporto organizzativo dell’associazione “Icob” di Augusta, sodalizio ideatore della Xifonio Cup.

Novità di quest’anno il “villaggio sanitario” per la prevenzione, con la possibilità di sottoporsi a diversi screening gratuiti. La base militare sarà aperta fino alle 23,30 e nella giornata di domenica a partire dalle 9,30 alle 23,30.

Pubblichiamo qui di seguito il programma ufficiale.

SABATO 1 LUGLIO

10.00 – 11.00

Briefing tecnico per i regatanti presso il centro sportivo di MARISICILIA

A SEGUIRE

Regata velica “XV edizione trofeo velico XIFONIO CUP” nel golfo Xifonio – Augusta-Brucoli e ritorno e regata classe HANSA

14.00 – 23.30

Visite agli stand (Esercito Italiano, Aeronautica, Marina Militare, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Guardia Forestale, Città di Augusta, Polizia Municipale, Villaggio Sanitario, stand imprese locali, dimostrazioni attività sportive)

14.00 – 23.30

Mostra modellismo, quadri (artista ipovedente)

15.00 – 16.00

Esibizione RECUPERO NAUFRAGO con elicottero MARISTAELI CT

Esibizione SPIRIT OF MOTORS AVOLA AUTO TUNING

15.00 – 18.00

Visite a bordo Unità Navale Marina Militare (Nave ORIONE)

Screening medici (senologico, urologico, chirurgico, ortopedico, spirometrico, audiologico, oculistico, cardiologico, odontoiatrico), test gruppo sanguigno, presso Infermeria della Marina Militare

(prenotazioni al numero 0931 424550)

Informazione sugli screening di prevenzione oncologica

«Percorso Ebbrezza» con l’utilizzo degli occhiali Alcovista® per sensibilizzazione sulle conseguenze del consumo eccessivo di alcol,

Educazione alle manovre di Primo soccorso (BLSD)

16.00 – 17.00

Esibizione CINOFILI ARCHIMEDE

16.00 – 18.00

Dimostrazione Giro in Barca a Vela “Club TAMATA”

17.00 – 18.00

Esibizione AUGUSTA RACING MOTORSPORT

Dimostrazione attività PALOMBARO

17.30 – 18.30

Dimostrazione calcetto diversamente abili “ASD NUOVA AUGUSTA”

Dimostrazione Padel “PADEL CLUB AUGUSTA”

17.00 – 19.00

Esibizione VESPA CLUB

17.30 – 19.00

Scuola danza con diversamente abili e gruppo senior

18.30 – 19.00

Premiazione di eventi sportivi Padel e Calcetto

19:00-19.30

Esibizione balli tipici siciliani gruppo folk “CIAURU DI SICILIA”

20.00 – 21.00

Premiazione delle REGATE di sabato

21.30 – 23.30

Serata di intrattenimento musicale

DOMENICA 2 LUGLIO

10.00 – 11.00

Briefing tecnico per i regatanti presso il centro sportivo di MARISICILIA

A SEGUIRE

Regata velica “VII edizione trofeo velico MARISICILIA CUP” nel golfo Xifonio – Augusta

09.00 – 23.30

Visite agli stand (Esercito Italiano, Aeronautica, Marina Militare, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Guardia Forestale, Città di Augusta, Polizia Municipale, Villaggio Sanitario, stand imprese locali, dimostrazioni attività sportive)

09.00 – 13.00

Dimostrazione Giro in Barca a Vela “Club TAMATA”

10.00 – 23.30

Mostra modellismo, quadri

10.00 – 13.00

Screening medici (senologico, urologico, chirurgico, ortopedico, spirometrico, audiologico, oculistico, cardiologico, odontoiatrico), test gruppo sanguigno, presso Infermeria della Marina Militare

(prenotazioni al numero 0931 424550)

Informazione sugli screening di prevenzione oncologica

«Percorso Ebbrezza» con l’utilizzo degli occhiali Alcovista® per sensibilizzazione sulle conseguenze del consumo eccessivo di alcol,

Educazione alle manovre di Primo soccorso (BLSD)

10.00 – 12.00

Dimostrazione intervento Capitaneria di Porto per soccorso a Unità Mercantile

Visite a bordo Unità Navale Marina Militare (Nave ORIONE)

10.00 – 13.00

Esibizione KARATE

Gara guida lenta VESPA CLUB

11.30 – 12.00

Esibizione SPIRIT OF MOTORS AVOLA AUTO TUNING

12.00 – 12.30

Esibizione soccorso pubblico CINOFILI ARCHIMEDE

12.30 – 13.00

Esibizione AUGUSTA RACING MOTORSPORT

14.00 – 17.00

Screening medici (senologico, urologico, chirurgico, ortopedico, spirometrico, audiologico, oculistico, cardiologico, odontoiatrico), test gruppo sanguigno, presso Infermeria della Marina Militare

(prenotazioni al numero 0931 424550)

Informazione sugli screening di prevenzione oncologica

«Percorso Ebbrezza» con l’utilizzo degli occhiali Alcovista® per sensibilizzazione sulle conseguenze del consumo eccessivo di alcol,

Educazione alle manovre di Primo soccorso (BLSD)

14.30 – 15.00

Premiazione guida lenta VESPA CLUB

15.00 – 17.00

Dimostrazione Sollevamento Pesi

15.00 – 18.00

Dimostrazione Giro in Barca a Vela “Club TAMATA”

15.00 – 20.00

Dimostrazione Hand Bike

15.30-18.30

Visite a bordo Unità Navale Marina Militare (Nave ORIONE)

16.00 – 17.00

Esibizione SPIRIT OF MOTORS AVOLA AUTO TUNING

16.30- 17.30

Conferenza “ Prevenzione: a gonfie vele per la salute “

17.00 – 18.00

Esibizione soccorso pubblico CINOFILI ARCHIMEDE

18.00 – 19.00

Esibizione AUGUSTA RACING MOTORSPORT

Dimostrazione attività PALOMBARO

18.00 – 19.30

Manifestazione PODISTICA

18:30-19:00

Esibizione balli tipici siciliani gruppo “AUGUSTA FOLK”

19.30 – 20.00

Premiazione manifestazione PODISTICA

20.00 – 21.00

Premiazione delle REGATE della domenica

21.30 – 23.30

Spettacolo intrattenimento cabarettistico con MASSIMO SPATA