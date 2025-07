Primo piano Augusta, mezzo milione per i nuovi cantieri stradali: ecco tutte le vie interessate di

AUGUSTA – Saranno interessati tre quartieri, Isola, Borgata e Monte, dai lavori di manutenzione straordinaria di strade urbane e di un importante muro di cinta perimetrale, aggiudicati nelle scorse settimane con appalti del valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

Al Monte saranno aperti cantieri stradali in via Don Paolo Liggeri (lunga nel suo complesso circa 600 metri da via Sant’Elena a via Piave) e via Catullo (220 metri da via Spinelli a via Plauto). L’appalto è stato aggiudicato (26 maggio scorso) alla “Vimas srl” di Avola che ha offerto un prezzo di 87mila 868 euro oltre Iva al 22 per cento, a fronte di un quadro economico di 149mila 331 euro nel progetto esecutivo (approvato l’11 aprile scorso) con risorse a valere su fondi del bilancio comunale.

Alla Borgata, la manutenzione straordinaria interesserà via Turati (400 metri tra l’area alle spalle della chiesa di Santa Lucia e via dello Stadio) e via 25 Aprile (nel tratto non interessato dai lavori di rigenerazione urbana di via Dogali). Nello stesso lotto, c’è anche via Garsia (strada sul parcheggio di viale Veneto), nell’Isola. L’appalto è stato aggiudicato (18 giugno scorso) alla “Floridiana asfalti di V.F.” di Floridia che ha offerto un prezzo di 83mila 23 euro oltre Iva, a fronte di un quadro economico di 148mila 970 euro (progetto esecutivo approvato sempre l’11 aprile), con risorse impegnate sul bilancio comunale.

A completamento dell’elenco, per quanto concerne l’Isola, prossimi cantieri in via Marina Levante (lunga complessivamente circa 600 metri da via Xifonia a piazza delle Grazie) e via Cordai (180 metri da via della Rotonda a via Alabo). Il relativo appalto è stato aggiudicato (18 giugno scorso) al prezzo di 78mila 198 euro oltre Iva offerto da “C.G. system srl” di Montelepre (Palermo). La giunta aveva approvato un quadro economico di 149mila 994 euro (da progetto esecutivo, l’11 aprile scorso), con risorse a valere su fondi comunali.

Inoltre, nella vicina cittadella degli studi, partiranno i lavori di manutenzione sul muro perimetrale dell’Istituto comprensivo “Principe di Napoli”, aggiudicati (24 giugno scorso) al prezzo di 65mila 971 euro oltre Iva alla “Campisi costruzioni srl” di Augusta e finanziati ricorrendo al diverso impiego dei residui non utilizzati di mutui accesi con Cassa depositi e prestiti. In tal caso, a fronte di un quadro economico di 94mila 659 euro secondo il progetto esecutivo approvato dalla giunta (dicembre 2024). Il muro di cinta dell’intera cittadella degli studi insiste su via Strazzulla, via Orso Mario Corbino, via Muscatello, lungomare Paradiso e, in minima parte, viale Eroi di Malta.