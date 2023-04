Primo piano Augusta, mini librerie pubbliche di “Genitori e figli” ripartono nonostante gli atti vandalici di

AUGUSTA – “Abbiamo ripristinato, al momento, la mini libreria della villa comunale, mentre ci stiamo attivando per ripristinare quella di Brucoli“. Lo riferisce oggi Antonio Caruso, presidente dell’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi”, quale aggiornamento degli episodi denunciati il mese scorso, dalla sparizione di tutti i libri dalla mini libreria pubblica collocata nell’Isola, ai danni arrecati da presumibili vandali a quella di Brucoli.

Dalla prima inaugurazione durante le festività natalizie del 2021, sono diventate quattro le mini librerie pubbliche donate dall’associazione “Genitori e figli” e installate nel territorio comunale. La prima mini libreria fu proprio quella di piazza Castello nel cuore dei giardini pubblici (nella foto di copertina), a seguire quella del parco giochi della Borgata tra via Di Vittorio e via Matteotti, quella nel piazzale interno della chiesa di San Giuseppe Innografo al Monte, e l’ultima è quella in piazza Castello a Brucoli. Rispetto a quanto programmato, manca la quinta, che dovrebbe essere installata in piazza Risorgimento in occasione dei prossimi festeggiamenti per il patrono San Domenico.

Lo scorso 10 marzo, il presidente del sodalizio promotore, Antonio Caruso esprimeva rammarico per quanto subito dalla lodevole iniziativa che prevede lo scambio gratuito di libri attraverso le mini librerie. “Siamo alle solite, siamo molto delusi e amareggiati – aveva detto – Queste mini librerie sono un dono ai cittadini, sono un dono ai ragazzi che auspicavamo e auspichiamo ancora adesso che si avvicinino alla lettura, oltre a essere un bel biglietto da visita per gli stranieri che vengono, perché il bookcrossing nel mondo funziona“.

“Non possiamo generalizzare, però sicuramente c’è qualcosa che non va – rimarcava Caruso – e allora è giusto che noi denunciamo ed evidenziamo il problema“.