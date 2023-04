Primo piano Calcio, Megara, chiarimento tra tifosi e mister Monaca prima dei titoli di coda a Catania di

AUGUSTA – Ultimo impegno di campionato per il Megara di Saro Monaca, che renderà visita domenica alla vicecapolista del girone, l’Atletico Catania. Le quattro sconfitte consecutive, che sono giunte a obiettivo salvezza già raggiunto con largo anticipo, hanno comunque minato la serenità del gruppo squadra, dei dirigenti e degli sportivi. L’impressione è che per molti giocatori a Catania si tratterà dell’ultima presenza in maglia neroverde.

Mercoledì scorso al centro sportivo “Megarello” c’è stato un faccia a faccia, promosso dallo staff media, tra il tecnico e un gruppo di tifosi, che hanno molto apprezzato l’iniziativa. È stato un confronto-chiarimento, leale e sereno, nel corso del quale mister Monaca ha ripercorso le tappe della sua esperienza augustana, parlando delle difficoltà incontrate e della determinazione del suo team a raggiungere un obiettivo che non era certo scontato.

“Tutti hanno dato il massimo in questi mesi e devo elogiare pubblicamente i miei ragazzi che hanno fatto un miracolo – ha detto in quell’occasione il tecnico originario di Ispica – Quando siamo arrivati la squadra era retrocessa. Ho accettato la sfida, ho assunto l’incarico a novembre con la squadra che era ultima in classifica con 4 punti. Abbiamo tutti lavorato con grande abnegazione in questi mesi, per poter raggiungere questo obiettivo a cui in pochi credevano. Devo ringraziare la società i ragazzi ed i miei preziosi collaboratori, Grasso e Trovato, entrambi grandi professionisti, per avermi supportato egregiamente“.

“Dopo una cavalcata entusiasmante che ci ha portati a conquistare 24 punti – ha sottolineato l’allenatore del Megara – i ragazzi, che hanno dato tutto, hanno avuto a missione compiuta un comprensibile calo, che comunque non giustifica le quattro sconfitte. Volevamo e potevamo fare di meglio, ma non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, i primi ad essere rammaricati siamo noi“.

Tornando alla trasferta catanese di domenica 2 aprile (ore 16) contro la vicecapolista, i neroverdi scenderanno in campo per onorare l’impegno e cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi.