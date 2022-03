Primo piano Augusta, monopattino in sharing abbandonato su un plinto del ponte al Rivellino di

AUGUSTA – Un monopattino elettrico abbandonato, presumibilmente nella notte tra sabato e questa domenica, su un plinto di fondazione del ponte al Rivellino, esposto al moto ondoso del golfo Xifonio.

Si tratta di uno dei monopattini a noleggio della flotta autorizzata dal Comune, operativa da alcuni giorni tra Isola e Borgata con servizio, fruibile tramite app, di sharing pubblico in modalità “free-floating” (a flusso libero), cioè con possibilità di restituire il mezzo in punti diversi da quello di prelievo ma sempre all’interno delle apposite aree individuate e segnalate.

Per motivi ignoti, qualcuno, che presumibilmente non ha attivato il servizio di noleggio per evitare identificazioni, ha asportato e lasciato in quella posizione il monopattino elettrico, subito avvistato da diversi passanti nelle prime ore della mattina.

L’assessore Angelo Pasqua ha commentato: “La battaglia contro l’inciviltà è la più difficile da combattere… ma la più bella da vincere. Non molleremo“.