Primo piano Augusta, Carnevale in piazza Fontana interrotto per autorizzazioni "incomplete": due denunciati

AUGUSTA – Un evento carnevalesco di piazza, rivolto ai bambini, stoppato dall’intervento delle forze dell’ordine per la contestata assenza di una delle autorizzazioni necessarie. Due soggetti, di 56 e 27 anni, sono stati denunciati dagli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 681 del codice penale, per l’ipotesi di reato di “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”.

Questo l’epilogo di una domenica pomeriggio di festa in piazza Fontana (nella foto di repertorio in copertina), il 27 febbraio scorso, promossa da commercianti del quartiere, con filodiffusione musicale, gonfiabili e intrattenimento dedicato ai bambini in maschera.

Come conferma il locale commissariato, l’evento è stato immediatamente interrotto alla richiesta delle forze dell’ordine. Pare che nonostante i promotori avessero ottenuto le relative autorizzazioni di competenza del Comune, sarebbe mancata quella dell’autorità di pubblica sicurezza per l’apertura di un “luogo di pubblico spettacolo” prescritta dall’articolo 80 del Tulps.