Cronaca Augusta, movida in centro storico, denunciato e multato titolare di un locale di

AUGUSTA – A seguito di controlli eseguiti da poliziotti della Polizia amministrativa e sociale (Pas), unitamente a personale sanitario del Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) di Siracusa, è stato denunciato in stato di libertà e multato il titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande nel centro storico.

Secondo quanto rende noto la Questura, nonostante fosse in possesso di licenza del questore all’attività di intrattenimento, avrebbe omesso di osservare le prescrizioni disposte in licenza e in particolare “non si avvaleva di un numero adeguato di personale addetto al servizio antincendio ed al servizio di sicurezza e non sgomberava l’area destinata al ballo da tavoli e sedie“.

Inoltre è stata elevata a suo carico una sanzione amministrativa, per un importo massimo di 2.232 euro, per contestate “irregolarità sulla documentazione” e perché “sprovvisto di almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei giovani clienti che desiderino verificare il proprio stato di prima di mettersi alla guida“.

“I controlli continueranno senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione di giovani della cosiddetta “movida” – si legge nel comunicato della Questura di Siracusa – finalizzati al contrasto alla vendita di alcolici ai minori ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute in licenza per la tutela della sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori“.

(Foto di copertina: generica)