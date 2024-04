Primo piano Brucoli, il sottovia ferroviario sarà inaugurato il 16 aprile: è ufficiale di

AUGUSTA – Il sottovia ferroviario di Brucoli, realizzato da Rfi (Ferrovie dello Stato) per la soppressione del passaggio a livello, sarà inaugurato domani, martedì 16 aprile. Stavolta, dopo innumerevoli indiscrezioni smentite dai fatti, l’ufficialità è contenuta in una nota stampa diramata dall’ufficio di gabinetto del sindaco che annuncia la “cerimonia di apertura“.

La chiusura per il cantiere del tratto di strada insistente sulla provinciale 57 Brucoli-Carlentini, che costituiva uno dei due accessi alla rinomata frazione turistica (l’altro è la provinciale 107), risale al 15 febbraio 2021.

Oltre tre anni, con la parentesi dell’apertura straordinaria agostana del sottovia disposta con ordinanza sindacale la scorsa estate, in cui residenti e attività di Brucoli hanno patito le difficoltà logistiche per raggiungere il borgo, in particolare durante la bella stagione.

Il fine lavori era previsto dopo un anno, ma, secondo quanto emerso dagli atti comunali, la ditta esecutrice “Cogen srl” avrebbe tardato per “motivi tecnici“, “a seguito di mancato ricollocamento del tubo del gas in altra sede da parte di Italgas“. Lavori che quest’ultima avrebbe concluso solo di recente.