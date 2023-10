Primo piano Augusta, Mpa, il neo commissario cittadino Pustizzi: “Segnali di crescita” di

AUGUSTA – È Sebastiano Pustizzi, consulente finanziario di 43 anni, il commissario cittadino del Mpa (Movimento per l’Autonomia), partito di respiro regionale al governo a Palermo con il centrodestra.

L’incarico politico, non assegnato ad Augusta per molti anni nonostante il movimento sia attivo in Sicilia dal 2005, è stato ufficializzato tra gli altri nel corso di un recente vertice provinciale del Mpa, sabato 30 settembre, nel foyer di “Città della notte”, struttura nel territorio di Melilli e al confine con Augusta.

In quell’occasione, presieduta dal deputato all’Ars e sindaco di Melilli, Peppe Carta, in evidenza la partecipazione dell’ex governatore della Regione, Raffaele Lombardo, fondatore e attuale leader del Mpa. Unico politico augustano al tavolo della presidenza, l’assessore-consigliere comunale Biagio Tribulato.

Quest’ultimo, con l’attuale commissario cittadino degli autonomisti Pustizzi, ha condiviso anche l’esperienza, nella tornata elettorale amministrativa del 2020, da assessore designato a sostegno del candidato sindaco Massimo Carrubba (presente in sala lo scorso sabato).

Sebastiano Pustizzi, sentito da La Gazzetta Augustana.it, ha dichiarato: “Ringrazio l’onorevole Carta e i vertici del partito per la fiducia riposta in me. Sarà mia cura, oltre che strutturare il partito in città, creare una sinergia tra il parlamentare regionale on. Carta, i consiglieri comunali di area e i simpatizzanti, per lavorare alle diverse esigenze del territorio tenendo conto di tutte le voci interne al movimento. Ascolterò tutti i contributi costruttivi, con l’obiettivo di rinvigorire un sano dibattito senza alcun appiattimento precostituito“.

Il Mpa ad Augusta sostiene l’amministrazione Di Mare, ma il neo commissario cittadino non si sbilancia sui nomi dei consiglieri comunali o degli assessori attualmente in quota al partito di Raffaele Lombardo.

Si limita a evidenziare che “nell’ultima tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento siciliano, l’Mpa ha ottenuto un risultato straordinario in città, al quale sono seguiti ulteriori segnali di crescita. Quel risultato è incoraggiante. Ma dobbiamo far conoscere ancor meglio la nostra proposta politica“.