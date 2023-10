Primo piano Augusta, annosa interruzione ex Ss 114 a Punta Cugno, cittadino protesta: “E in caso di incidente industriale?” di

AUGUSTA – Dallo scorso maggio, tra l’ennesimo appello pubblico di un cittadino e pure un’interrogazione “urgente” all’Ars presentata dal deputato regionale Peppe Carta, ad oggi, non ci sarebbero novità sul fronte dell’interruzione dell’ex strada statale 114, in zona industriale all’altezza di Punta Cugno, di competenza del Libero consorzio comunale di Siracusa.

Lo evidenzia lo stesso cittadino autore dell’ultimo appello, Mimmo Di Franco, presidente della locale associazione filantropica “Umberto I”, inviando ieri una lettera al neo commissario straordinario dell’ex Provincia, Mario La Rocca e, per conoscenza, all’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò.

Di Franco con la missiva chiede all’ente competente di “intervenire con urgenza, considerato il blocco di lunghi 4 anni” sul tratto della provinciale 114 e aggiunge, contattato da La Gazzetta Augustana.it, che “valuterò ulteriori iniziative se non riceverò risposta entro dicembre“.

“Non si hanno notizie relative al ripristino del suddetto tratto, chiuso da oltre 4 anni, con l’intervallo di qualche mese, perché riparato e successivamente chiuso per cedimento – rileva Di Franco nel testo indirizzato a ex Provincia e Regione – Si chiede, considerato che la popolazione interessata sta seguendo il caso sui social, di dare una risposta affinché la strada sia fruibile dall’utenza. Purtroppo la deviazione assomiglia al giro dell’oca, con pericoloso attraversamento della 114 nel senso opposto per immettersi sulla 193. In caso di incidente industriale, il blocco ostacolerebbe molto la via di fuga“.