Augusta, multa salatissima per 42enne augustano nuovamente denunciato per guida senza patente

AUGUSTA – All’esito del più recente servizio di pattugliamento del territorio di competenza (zona nord della provincia), i carabinieri della compagnia di Augusta hanno controllato complessivamente 343 persone e 229 veicoli, con varie perquisizioni personali e veicolari.

Un 42enne augustano è stato denunciato poiché trovato alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida. È risultato “recidivo“, anche se non nello stesso biennio, motivo per cui si è risparmiato l’arresto. Per la guida senza patente “in senso assoluto”, il codice della strada prevede una sanzione pecuniaria da 2.257 a 9.032 euro.

Inoltre, un concittadino quarantenne è stato segnalato alla Prefettura aretusea quale assuntore di droga poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Un giovane automobilista di Carlentini è stato denunciato alla Procura di Siracusa poiché, positivo all’esame dell’alcol test, è risultato in “grave stato di ubriachezza”, superando di quasi 4 volte il limite di tasso alcolemico consentito dalla legge per mettersi alla guida su strada, ovvero di 0,5 g/l.

Durante i servizi di controllo e vigilanza, i militari hanno contestato altre sanzioni amministrative per un importo di circa 3 mila euro, mentre 4 sono stati i documenti di circolazione ritirati, per un totale di 30 punti patente complessivamente sottratti. Qui di seguito le contestazioni ai sensi del codice della strada: 4 multe per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 3 per guida di veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica; 2 per guida con telefono cellulare; 2 contestazioni per mancanza di copertura assicurativa Rca; 2 per guida senza l’uso del casco protettivo.

