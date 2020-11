Primo piano Augusta, “casa dell’acqua” in piazza Fontana, affidata concessione da 6 anni più 2. Ecco i prezzi di

AUGUSTA – L’iter per vedere una “casa dell’acqua” in città, dopo quasi quattro anni dalla prima proposta formale in consiglio comunale, si conclude (9 novembre) con la determina da parte del responsabile del settore Lavori pubblici di concessione del suolo pubblico, nei pressi di piazza Fontana, alla ditta aggiudicataria della gara per il servizio di gestione.

Sarà la “Fonte nuova srl”, società con sede legale a Gravina di Catania, a installare e gestire il distributore automatico di acqua microfiltrata e sterilizzata a seguito della concessione per 6 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due, dovendo corrispondere al Comune il solo onere annuo per l’occupazione di suolo pubblico pari a 836,60 euro.

Il distributore erogherà le seguenti diverse tipologie di acqua alle rispettive tariffe, bloccate per i primi quattro anni: acqua naturale microfiltrata a 0,04 euro al litro; acqua gasata a 0,06 euro al litro; acqua osmotizzata naturale, acqua osmotizzata gasata, acqua alcalina, acqua ultra filtrata al prezzo massimo applicabile di 0,06 euro al litro.

Le cosiddette casette dell’acqua esistono ormai da diversi anni in alcuni comuni della provincia (vedi Siracusa o Floridia, di cui la foto in copertina). Quanto all’iter per vederne una ad Augusta, è del 5 maggio scorso la delibera dell’amministrazione Di Pietro che ha stabilito, a seguito di “una ricerca di mercato“, le condizioni per la gara che ha poi affidato il servizio di gestione, fissando tempi della concessione e prezzi massimi della fornitura.

Con la precedente delibera di giunta, del 24 aprile, un anno dopo i pareri necessari, era stato soltanto individuato il sito per la futura installazione della “casa dell’acqua” in una “area limitrofa alla piazza America (piazza Fontana, ndr), di proprietà comunale“.

Risale invece al mese di gennaio del 2017 la mozione in questa direzione presentata da un consigliere comunale di minoranza, Salvo Aviello, seguita da dichiarazioni favorevoli dell’allora assessore all’Ambiente, Danilo Pulvirenti.